В РФ заявили, что якобы нашли в операции "Паутина" иностранный след: в СБУ ответили

"Сегодня российские спецслужбы отличились очередным "громким" заявлением о том, что спецоперация "Паутина" якобы проводилась под кураторством иностранных партнеров и не нанесла существенного вреда войскам РФ", - отметили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что "Паутина" - это уникальная, сложная и многоуровневая спецоперация, которую СБУ реализовала исключительно собственными силами.

"Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде - на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли", - заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Что предшествовало

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы якобы занимались операцией "Паутина", во время которой беспилотники ВСУ атаковали российские аэродромы.

"Англичане обеспечили ее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ информацию о якобы огромном вреде и исключительно украинском авторстве диверсии", - сказал глава ФСБ.