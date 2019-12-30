ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В РФ заявили, что нормандской встречей удалось добиться подвижек по Донбассу

Новости » Политика     30.12.2019 - 11:18
В РФ заявили, что нормандской встречей удалось добиться подвижек по Донбассу
Фото: нормандская встреча (kremlin.ru)

Встреча в таком формате стала первой за три года

Власти России заявили, что встреча в нормандском формате в Париже позволила добиться подвижек в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

Как говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам 2019 года, встречей удалось добиться подвижек в урегулировании конфликта.

"Удалось добиться подвижек в урегулировании конфликта. После трехлетнего перерыва проведен саммит в "нормандском формате"... Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря прошла встреча в нормандском формате на уровне лидеров стран. В частности, лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились о разведении сил на трех новых участках на Донбассе до конца марта 2020 года; обмене в формате "всех на всех" пройдет до 31 декабря 2019 года. Стороны считают необходимым включить в украинское законодательство "формулу Штайнмайера".

Отметим, следующая встреча нормандской четверки состоится через 4 месяца. До этого будут проводиться консультации на уровне помощников и министров.

Украинцы дали оценку встрече в нормандском формате в Париже Путин назвал условия для нормандского саммита в апреле
Новости Украины Нормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь