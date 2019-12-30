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У РФ заявили, що нормандською зустріччю вдалося домогтися зрушень щодо Донбасу

Новини » Політика     30.12.2019 - 11:18
У РФ заявили, що нормандською зустріччю вдалося домогтися зрушень щодо Донбасу
Фото: нормандська зустріч (kremlin.ru)

Зустріч в такому форматі стала першою за три роки

Влада Росії заявила, що зустріч у нормандському форматі в Парижі дозволила добитися зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ РФ.

Як говориться в поширеному повідомленні МЗС РФ за підсумками 2019 року, зустріччю вдалося домогтися зрушень у врегулюванні конфлікту.

"Вдалося домогтися зрушень у врегулюванні конфлікту. Після трирічної перерви проведено саміт в" нормандському форматі "... Керуючись міркуваннями гуманності, Росія полегшила режим надання громадянства жителям окремих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 грудня пройшла зустріч в нормандському форматі на рівні лідерів країн. Зокрема, лідери України, Росії, Німеччини та Франції домовилися про розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року; обміні в форматі "всіх на всіх" пройде до 31 грудня 2019 року. Сторони вважають за необхідне включити в українське законодавство "формулу Штайнмайера".

Відзначимо, наступна зустріч нормандської четвірки відбудеться через 4 місяці. До цього будуть проводитися консультації на рівні помічників і міністрів.

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