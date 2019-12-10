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Новая встреча в нормандском формате должна состояться в течение 4 месяцев

Новости » Политика     10.12.2019 - 00:41
Новая встреча в нормандском формате должна состояться в течение 4 месяцев
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

По его словам, нужно поручить главам МИД согласовать политические условия для саммита

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча в нормандском формате должна состояться через четыре месяца. Об этом он сообщил на пресс-концеренции по итогам нормандского саммита, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нужно поручить главам МИД согласовать политические условия для саммита

"Нам сейчас нужно поручить министрам иностранным дел согласовать политические условия для того, чтобы через 4 месяца согласовать все предусловия для проведения местных выборов", - заявил Макрон.

При этом он добавил, что лидеры "нормандской четверки" должны отстроить новую архитектуру доверия через урегулирование безопасности на Донбассе.

"Мы должны отстроить новую архитектуру доверие и безопасность через урегулирование безопасности на востоке Украины в рамках минских договоренностей. Эти договоренности являются базовым решением конфликта", - заявил Макрон.

Ранее было опубликовано совместное коммюнике по результатам нормандской встречи в Париже. В документе, стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня в Донбассе до конца этого года, а также поддерживать разработку и обновление плана разминирования территорий Донбасса.

Кроме того, Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи в нормандском формате был достигнут прогресс в отношениях.

Появился текст документа нормандской встречи Лидеры нормандской четверки встречаются в Париже: онлайн
Новости Украины Эммануэль МакронНормандский формат
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