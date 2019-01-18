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Лавров заявил, что ОБСЕ предложила РФ направить наблюдателей на выборы в Украину

Новости » Выборы 2019    18.01.2019 - 14:12
Лавров заявил, что ОБСЕ предложила РФ направить наблюдателей на выборы в Украину
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Очередные выборы президента в Украине назначены на 31 марта

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ предложила России направить своих наблюдателей на выборы в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами. У нас приглашение есть", - сказал Лавров.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Российская Федерация может сосредоточить вмешательство в выборы в Украине на юге страны. 

Как известно, Центризбирком решил не открывать избирательные участки на президентских выборах-2019 на территории Российской Федерации. По словам Климкина, проводить голосование на территории страны-агрессора небезопасно для избирателей.

В свою очередь, Лавров заявлял, что решение Украины закрыть избирательные участки на территории РФ призвано "повлиять на результаты голосования" в пользу нынешней власти. 

Отметим, очередные выборы президента в Украине назначены на воскресенье, 31 марта 2019 года.

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