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В РФ заявили, что дискуссии по расширению нормандского формата не проводятся

Новости » Политика     03.12.2019 - 19:40
В РФ заявили, что дискуссии по расширению нормандского формата не проводятся
Иллюстративное фото (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что проводятся дискуссии относительно вовлечения Америки в нормандский формат

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что дискуссии по расширению нормандского формата не проводятся на уровне внешнеполитических службу. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщили в МИД РФ, вопрос расширения нормандского формата не обсуждался ни на уровне внешнеполитических служб, ни спецпредставителями стран-участников.

"Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется. Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях", - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что на данный момент продолжаются дискуссии о возможности расширения нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, США так или иначе вовлечены в нормандский формат.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия могут достичь большого прогресса во время нормандской встречи. По его словам, прогресс в переговорах необходим как Украине, так и России.

Отметим, нормандская встреча с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже. Это станет первая встреча "нормандской четверки" за последние три года.

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