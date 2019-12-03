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У РФ заявили, що дискусії по розширенню нормандського формату не проводяться

Новини » Політика     03.12.2019 - 19:40
У РФ заявили, що дискусії по розширенню нормандського формату не проводяться
Ілюстративне фото (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)

Раніше в Держдепартаменті США заявили, що проводяться дискусії щодо залучення Америки в нормандський формат

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що дискусії по розширенню нормандського формату не проводяться на рівні зовнішньополітичних службу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомили в МЗС РФ, питання розширення нормандського формату не обговорювалося ні на рівні зовнішньополітичних служб, ні спецпредставниками країн-учасників.

"Ніяких дискусій на рівні зовнішньополітичних служб або спецпредставників не ведеться. Напевно, в Держдепі, як зазвичай, мали на увазі дискусії в соцмережах", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Девід Гейл заявив, що на даний момент тривають дискусії про можливості розширення нормандського формату по врегулюванню ситуації на Донбасі. За його словами, США так чи інакше залучені в нормандський формат.

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія можуть досягти великого прогресу під час нормандської зустрічі. За його словами, прогрес в переговорах необхідний як Україні, так і Росії.

Зазначимо, нормандська зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі. Це буде перша зустріч "нормандської четвірки" за останні три роки.

Трамп про нормандську зустріч: Україна і Росія можуть досягти великого прогресу Зустріч Зеленського і Путіна: про що говоритимуть президенти
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