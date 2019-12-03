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В Госдепе США заявили о дискуссиях по расширению нормандского формата

Новости » Политика     03.12.2019 - 18:50
В Госдепе США заявили о дискуссиях по расширению нормандского формата
Фото: Дэвид Хейл (president.gov.ua)

Заместитель Помпео подтвердил, что США так или иначе вовлечены в нормандский формат

На сегодняшний день продолжаются дискуссии о возможности расширения нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом во время выступления в Сенате заявил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.

В частности, Хейлу в Сенате задали вопрос о том, следует ли США присоединиться к нормандскому формату.

"У меня нет ответа. В этом отношении мы очень близки с Германией и Францией, мы также говорили с Великобританией. Мы очень вовлечены в этот процесс. Идут дискуссии о расширении нормандского формата, мы будем держать вас в курсе", - отметил он.

Вместе с тем Хейл не уточнил, идет ли речь о расширении формата за счет США.

Напомним, в сентябре глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе может быть расширен за счет США и Великобритании. По его мнению, расширение формата могло бы "ограничить возможность России манипулировать ситуацией".

До этого Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением о том, что расширение формата за счет США не рассматривается.

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