У РФ заявили про атаку дронів на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що у Слов'янську-на-Кубані внаслідок атаки дронів на території Слов'янського НПЗ пошкоджена газова труба.

Крім того, у Ростовській області, як повідомив губернатор Юрій Слюсар, внаслідок атаки безпілотників сталося займання на одному із промислових підприємств у Новошахтинську. Виникла пожежа на площі 50 кв. метрів, її погасили.

За його словами, над регіоном нібито було знищено та перехоплено 16 безпілотників.