В РФ заявили об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки дронов на территории Славянского НПЗ повреждена газовая труба.

Кроме того, в Ростовской области, как сообщил губернатор Юрий Слюсар, в результате атаки беспилотников произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске. Возник пожар на площади 50 кв. метров, его потушили.

По его словам, над регионом якобы было уничтожено и перехвачено 16 беспилотников.