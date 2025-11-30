RU

В РФ заявили об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае

Иллюстративное фото: в РФ заявили об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Краснодарском крае России в ночь на 30 ноября дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Славянске-на-Кубани в результате атаки дронов на территории Славянского НПЗ повреждена газовая труба.

Кроме того, в Ростовской области, как сообщил губернатор Юрий Слюсар, в результате атаки беспилотников произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске. Возник пожар на площади 50 кв. метров, его потушили.

По его словам, над регионом якобы было уничтожено и перехвачено 16 беспилотников.

 

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.

В ночь на 28 ноября Силы обороны поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.

А в ночь на 27 ноября в Новокуйбышевске Самарской области России прогремела серия взрывов, город атаковали неизвестные дроны. Целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, 25 ноября украинские дроны и ракеты поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.

