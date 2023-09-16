UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У РФ заявили про атаку дронів у двох областях та роботу ППО

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони РФ заявили про нічний наліт безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони у Тверській та Калузькій областях, де нібито було збито два дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.

У російському відомстві, як зазвичай, звинуватили Україну в цьому "нальоті".

При цьому в заяві Міноборони країни-агресора розповідається про "припинення спроби" даної атаки по об'єктах на території РФ, в якій були задіяні два безпілотники літакового типу.

"Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Калузької та Тверської областей", - стверджують у російському міністерстві.

Про можливі пошкодження будівель або об'єктів, а також інші подробиці про наслідки цього інциденту в заяві Міноборони РФ нічого не йдеться.

"Атаки дронів" у Росії 

Зазначимо, що в останні місяці в різних областях РФ майже щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні нальоти безпілотників.

Так, наприклад, 14 вересня про таку ситуацію розповідали у російській Брянській області. Перед цим на атаку БПЛА скаржилися у Курській області у місті Рильськ, а відбувалося це 11 вересня.

Крім того, тієї ж ночі у Бєлгороді було чути серію потужних вибухів. А в Міноборони РФ заявили, що ППО збила 2 БПЛА літакового типу над територією цієї області.

Перед цим, вранці 8 вересня, у Курську спалахнула потужна пожежа - у місті помітили стовп чорного диму. Додамо, що нещодавно у цьому регіоні також повідомляли про вибухи та скаржилися на так звані "атаки дронів".

Нагадаємо також, що в ніч проти 27 серпня в Курську пролунали вибухи - місцеві жителі в соцмережах повідомляли, що теж чули автоматні черги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронівМинистерство обороны РФ