У РФ заявили про атаку дронів у двох областях та роботу ППО

У російському відомстві, як зазвичай, звинуватили Україну в цьому "нальоті".

При цьому в заяві Міноборони країни-агресора розповідається про "припинення спроби" даної атаки по об'єктах на території РФ, в якій були задіяні два безпілотники літакового типу.

"Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Калузької та Тверської областей", - стверджують у російському міністерстві.

Про можливі пошкодження будівель або об'єктів, а також інші подробиці про наслідки цього інциденту в заяві Міноборони РФ нічого не йдеться.

"Атаки дронів" у Росії

Зазначимо, що в останні місяці в різних областях РФ майже щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні нальоти безпілотників.

Так, наприклад, 14 вересня про таку ситуацію розповідали у російській Брянській області. Перед цим на атаку БПЛА скаржилися у Курській області у місті Рильськ, а відбувалося це 11 вересня.

Крім того, тієї ж ночі у Бєлгороді було чути серію потужних вибухів. А в Міноборони РФ заявили, що ППО збила 2 БПЛА літакового типу над територією цієї області.

Перед цим, вранці 8 вересня, у Курську спалахнула потужна пожежа - у місті помітили стовп чорного диму. Додамо, що нещодавно у цьому регіоні також повідомляли про вибухи та скаржилися на так звані "атаки дронів".

Нагадаємо також, що в ніч проти 27 серпня в Курську пролунали вибухи - місцеві жителі в соцмережах повідомляли, що теж чули автоматні черги.