В РФ заявили об атаке дронов в двух областях и работе ПВО

В российском ведомстве по обыкновению обвинили Украину в этом "налете".

При этом в заявлении Минобороны страны-агрессора рассказывается о "пресечении попытки" данной атаки по объектам на территории РФ, в которой были задействованы два беспилотника самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей", - утверждают в российском министерстве.

О возможных повреждениях зданий или объектов, а также другие подробности о последствиях данного инцидента в заявлении Минобороны РФ ничего не говорится.

"Атаки дронов" в России

Отметим, что в последние месяцы в разных областях РФ почти ежедневно раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о различных налетах беспилотников.

Так, например, 14 сентября о подобной ситуации рассказывали в российской Брянской области. Перед этим на атаку БПЛА жаловались в Курской области в городе Рыльск, а происходило это 11 сентября.

Кроме того, той же ночью в Белгороде была слышна серия мощных взрывов. А в Минобороны РФ заявили, что ПВО сбила 2 БПЛА самолетного типа над территорией этой области.

Перед этим, утром 8 сентября, в Курске вспыхнул мощный пожар - в городе заметили столб черного дыма. Добавим, что недавно в этом регионе также сообщали о взрывах и жаловались на так называемые "атаки дронов".

Напомним также, что в ночь на 27 августа в Курске раздались взрывы - местные жители в соцсетях сообщали, что тоже слышали автоматные очереди.