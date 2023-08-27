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У російському Курську пролунали вибухи

Неділя 27 серпня 2023 05:31
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У російському Курську пролунали вибухи Фото: у Курську (РФ) пролунали вибухи (МНС Росії)
Автор: Володимир Костирін

У Курську (РФ) пролунало кілька вибухів уночі 27 серпня. Попередньо, це сталося в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Жителі Курську в соцмережах пишуть, що чули щонайменше чотири вибухи, що пролунали пізно вночі. Інші стверджують, що їх було близько семи.

Також у пабліках пишуть, нібито "з шостого кварталу було чути ще автоматні черги у лісі".

Місцева влада поки не коментує вибухи в Курську.

У мережі були опубліковані кадри з моментом вибуху, і на відео також видно яскравий спалах у нічному небі.

Вибухи на території РФ

Зазначимо, що перед цим про звуки вибуху повідомляли у Брянській області РФ пізно увечері 26 серпня. Як заявляв місцевий губернатор, у регіоні працювала ППО, і нібито було збито безпілотника літакового типу.

Також повідомлялося, що того ж дня під Москвою, в Одінцовському та Істринському районах області чули кілька гучних вибухів. За словами мера столиці країни-агресора Сергія Собяніна, сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотник.

Перед цим, у ніч на 25 серпня, у Курській, Калузької та Тульській областях РФ пролунали вибухи, а в Москві закрили аеропорти Домодєдово та Внуково.

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