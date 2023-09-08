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У російському Курську сильна пожежа: у місті чорний дим (відео)

Курськ, П'ятниця 08 вересня 2023 10:15
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У російському Курську сильна пожежа: у місті чорний дим (відео) Фото: у Курську спалахнула пожежа (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула у російському Курську. У місті помітили стовп чорного диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа спалахнула зранку 8 вересня. Як повідомляють у мережі, вогонь охопив будівлю на вулиці третій Кожевенній.

Поки причини загоряння невідомі. На місці працюють екстерні служби.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа досить потужна. У різних районах Курська помітно чорний дим.

Вибухи у Курську

Варто зазначити, що Курськ знаходиться приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Все частіше там повідомляють про вибухи і скаржаться на так звані "атаки дронів".

Так, в ніч на 27 серпня у Курську пролунали вибухи. Місцеві у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги.

Джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що військова контррозвідка спецслужби атакувала аеродром у Курську. Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.

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