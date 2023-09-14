ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Брянській області РФ було чути вибухи, повідомляють про атаку безпілотників

Четвер 14 вересня 2023 02:10
UA EN RU
У Брянській області РФ було чути вибухи, повідомляють про атаку безпілотників Фото: у Брянській області РФ було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Брянській області РФ пролунали вибухи, повідомляють нібито про відбиття атаки невідомих безпілотників силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними Міноборони РФ, вночі в небі Брянської області нібито було знищено щонайменше чотири дрони-камікадзе літакового типу.

За даними губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза, дрони-камікадзе були виявлені в небі Брасівського району та над Стародубським муніципальним округом. За його словами, внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань не виявлено.

Вибухи у Брянській області РФ

В останні місяці в Брянській області Росії майже щоночі чути вибухи. Влада РФ регулярно заявляє про успішні відбиття атак невідомих ударних безпілотників.

Але часто під ударами опиняються й підприємства регіону. Так, кілька разів за останній місяць було атаковано завод "Кремній ЕЛ".

Так, уночі 30 серпня російські Telegram-канали повідомляли про падіння дрону на території "Кремній ЕЛ", що призвело до пожежі.

Через кілька днів, 7 вересня, у Брянську знову заявили, що дрон нібито атакував це підприємство, наступного дня дрон також ударив по одному з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії.

Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи дрони Брянская область Вторгнення Росії до України
NEWS
Історичний удар. Як Україні вдалося підбити підводний човен РФ і чи попливе знову "Ростов"
Історичний удар. Як Україні вдалося підбити підводний човен РФ і чи попливе знову "Ростов"
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ