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У РФ заявили про атаку дронів на авіаційний завод у Смоленській області

Фото: у РФ заявили про атаку дронів на авіаційний завод у Смоленській області (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії стверджують, що нібито безпілотники ЗСУ спробували атакувати авіаційний завод у Смоленській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, спроба атаки сталася вранці 26 листопада. Всього у бік заводу летіло як мінімум два безпілотники літакового типу.

Традиційно росіяни заявляють про збиття всіх дронів. Перший з них нібито був збитий близько 9:00 ранку в Задніпровському районі Смоленська.

А через пів години над Смоленськом було помічено ще одного безпілотника. Він, як повідомляють у мережі, буцім-то був придушений силами РЕБ.

У результаті "збиття" дрон упав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Внаслідок чого було пошкоджено сам дах та балка перекриття. Про постраждалих традиційно не повідомляють.

Не перша атака на Смоленський авіазавод

Нагадаємо, у жовтні ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод в Росії. На підприємстві виробляли ракети Х-59.

"1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій", - йдеться в повідомленні української розвідки.

Згідно з підтвердженими даними, як зазначають в ГУР, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.

"Бавовна" в Росії

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва.

При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців столиці РФ, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Зокрема, ввечері 10 листопада пролунали вибухи неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) в Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Також у місті Литкаріно Московської області пролунали вибухи вночі 23 листопада. У Підмосков'ї було знеструмлено кілька населених пунктів.

Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-Сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

Також росіяни стверджували, що в ніч на 24 листопада невідомі безпілотники нібито спробували атакувати військову частину у Волгоградській області.

Бригадний генерал Сергій Баранов нещодавно заявив, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе.

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