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Дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59, - ГУР

Росія, Понеділок 02 жовтня 2023 09:57
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Дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59, - ГУР Фото: дрони атакували Смоленський авіаційний завод (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод в Росії. На підприємстві виробляли ракети Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій", - йдеться в повідомленні.

Згідно з підтвердженими даними, як зазначають в ГУР, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.

Що відомо про ракету Х-59

Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км - одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Нагадаємо, зокрема, під час обстрілу по Україні 26 вересня крім дронів-камікадзе російські війська застосували і ракети кількох типів, зокрема "Іскандери" та Х-59.

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Російська Федерація ракети дрони
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