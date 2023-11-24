У РФ заявили про атаку дронів на військову частину у Волгоградській області

Росіяни стверджують, що в ніч на 24 листопада невідомі безпілотники нібито спробували атакувати військову частину у Волгоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пишуть в мережі, спроба атаки однієї з частин у Городищенському районі області сталася у ніч проти 24 листопада.

Загалом у бік частини нібито летіло три безпілотники літакового типу.

У Росії традиційно стверджують що всі дрони "були знищені силами РЕБ", а один із безпілотників упав на території частини та вибухнув.

Постраждалих та руйнувань, як пишуть у мережі, також немає.

"Бавовна" в Росії

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва.

При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців столиці РФ, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Зокрема, ввечері 10 листопада пролунали вибухи неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) в Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Також у місті Литкаріно Московської області пролунали вибухи вночі 23 листопада. У Підмосков'ї було знеструмлено кілька населених пунктів.

Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

Бригадний генерал Сергій Баранов нещодавно заявив, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів Росії за допомогою дронів-камікадзе.