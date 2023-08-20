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Росіяни поскаржилися на нову "атаку", тепер у Ростовській області

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Ростов, Неділя 20 серпня 2023 10:07
Росіяни поскаржилися на нову "атаку", тепер у Ростовській області Фото: росіяни поскаржилися на нову "атаку" у Ростовській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють, що невідомі дрони намагалися атакувати Ростовську область. При цьому окупанти стверджують, що безпілотники знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва в Telegram.

За його словами, зранку 20 серпня засоби РЕБ нібито нейтралізували невідомі дрони-камікадзе. Як стверджує губернатор, ППО не спрацювала через маленький розмір цілі.

"Два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська", - написав губернатор.

Традиційно для росіян - постраждалих та руйнувань в результаті інциденту немає.

Атаки на території РФ

Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі, а росіяни почали скаржитися на "атаки".

Так, вчора Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області. Там розміщуються російські бомбардувальники Ту-22м3. Аналітики ISW зазначають, що внаслідок інциденту у Новгородській області два літаки РФ могли бути пошкоджені.

Також вночі 20 серпня у російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу, окупанти заявили про атаку дронів. Також вночі закрили всі аеропорти поблизу Москви через нібито безпілотники.

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