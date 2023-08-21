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В РФ заявили об атаке беспилотника на аэродром "Шайковка", поврежден самолет

Понедельник 21 августа 2023 17:00
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В РФ заявили об атаке беспилотника на аэродром "Шайковка", поврежден самолет Иллюстративное фото: В РФ заявили об атаке беспилотника на аэродром "Шайковка" (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Калужской области России якобы произошла очередная атака беспилотников. В частности, на аэродром "Шайковка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным Baza, дрон-камикадзе упал на территории аэродрома утром 21 августа.

По предварительной информации в результате падения получил повреждения самолет, который находится на аэродроме. Пострадавших и других разрушений инфраструктуры нет.

В то же время губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что на территории Кировского района региона якобы была отражена атака беспилотника.

При этом Mash сообщает, что дрон упал на территорию аэродрома сегодня около восьми часов утра.

"Это был гражданский коптер, дооснащенный СВУ и усиленной батареей - его вовремя заметили и сбили", - говорится в сообщении.

На месте падения дрона образовалась воронка и разгорелся пожар, который потушили люди на месте, без привлечения МЧС.

В РФ заявили об атаке беспилотника на аэродром &quot;Шайковка&quot;, поврежден самолет

Атаки дронов в РФ

19 августа Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области.

Ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов.

Также россияне пожаловались на "атаку дронов" в Ростовской области.

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