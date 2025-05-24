РФ завершує "меморандум": мають днями передати документ Києву

Росія найближчими днями має передати Україні свої пропозиції щодо врегулювання війни. Йдеться про так званий "меморандум", над яким Москва нібито завершує роботу.

Про це заявив віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали .

"Робота над документом перебуває на завершальній стадії", - повідомив заступник голови РФ.

Косачов заявив, що Росія найближчими днями передасть Києву свої напрацювання в рамках "меморандуму" щодо врегулювання конфлікту в Україні.

"Меморандум про мир"

Нагадаємо, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовилися представити бачення перемир'я в письмовому вигляді.

А вже в понеділок, 19 травня, після розмови з американським лідером Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру".

Відразу після цього Путін заявив, що Російська Федерація готова працювати з Україною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.

Детально про те, як пройшла розмова Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Днями політолог пояснив, які умови Росія готує для "меморандуму миру".

Варто зазначити, що вчора, 23 травня, український президент Володимир Зеленський підкреслив, що Росія вже тиждень не може підготувати свій "меморандум" про перемир'я.

Пізніше виступив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він повідомив, коли Росія передасть Україні документ з "умовами" для миру.

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