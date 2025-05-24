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РФ завершает "меморандум": должны на днях передать документ Киеву

Россия, Суббота 24 мая 2025 15:59
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РФ завершает "меморандум": должны на днях передать документ Киеву Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия в ближайшие дни должна передать Украине свои предложения по урегулированию войны. Речь идет о так называемом "меморандуме", над которым Москва якобы завершает работу.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Косачев заявил, что Россия в ближайшие дни передаст Киеву свои наработки в рамках "меморандума" по урегулированию конфликта в Украине.

"Работа над документом находится на завершающей стадии", - сообщил замглавы РФ.

"Меморандум о мире"

Напомним, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились представить видение перемирия в письменном виде.

А уже в понедельник, 19 мая, после разговора с американским лидером Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин заявил, что необходимо "просто определить наиболее эффективные пути движения к миру".

Сразу после этого Путин заявил, что Российская Федерация готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

Подробно о том, как прошел разговор Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

На днях политолог объяснил, какие условия Россия готовит для "меморандума мира".

Стоит отметить, что вчера, 23 мая, украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия уже неделю не может подготовить свой "меморандум" о перемирии.

Позже выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сообщил, когда Россия передаст Украине документ с "условиями" для мира.

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