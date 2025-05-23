"Меморандуму" про перемир'я немає вже тиждень: Зеленський розніс зволікання Росії

Росія за тиждень не змогла підготувати "меморандум" про перемир'я з Україною. Москва знущається над усім світом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави заявив про необхідність припинення вогню, дипломатичних кроків до реального миру, а також нової та дієвої архітектури безпеки. Україна для цього об'єднує партнерів.



За його словами, зараз настав час натиснути на Росію, щоб домогтися результату.

"І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь - це точно знущання над усім світом. Скільки часу! Кожен день на війні - це втрата життів. Звичайно, в Росії людей не рахують. Але світ має рахувати", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що нові санкції проти Росії необхідні.