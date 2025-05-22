Які умови Росія готує для "меморандуму миру": думка політолога
Росія може включити до свого варіанту "меморандуму миру" вимоги про нейтралітет України, скорочення армії, заборону НАТО та посилення ролі РПЦ.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.
"Все те, що ховається за словом першопричини, буде перераховано. Перше і найважливіше - це глобальні речі, які стосуються, я б назвав би так, глобального рівня", - пояснив експерт.
За словами Романа Безсмертного, у проєкті меморандуму Росія може викласти свої вимоги у кількох рівнях.
Глобальний рівень:
- вихід США з Європи;
- виведення американських військ із країн, де вони зараз дислокуються, зокрема з Румунії, Польщі та країн Балтії.
Континентальний рівень:
- вихід НАТО з центральної та східної Європи;
- відступ до східного кордону сучасної Федеративної Республіки Німеччина.
Український блок:
- висування претензій до п’яти регіонів України;
- вимоги щодо "денацифікації" та "демілітаризації";
- відновлення ролі та місця російської православної церкви;
- повернення статусу російської мови;
- нейтральний статус України;
- обмеження чисельності українських збройних сил до 30-60 тисяч військових;
- роззброєння із чітким визначенням категорій, типів і видів озброєння - з метою спростити можливе майбутнє захоплення території.
Безсмертний вважає, що у меморандум можуть увійти позиції, які Росія озвучувала ще з 2007 року. Тоді про них уперше публічно заявив заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, а пізніше й сам російський диктатор Володимир Путін.
"Тобто насправді, от те, що ми чуємо з 2007 року, з виступу Мєдвєдєва, а потім Путіна на Мюнхенській безпековій конференції, воно і увійде у цей список", - наголосив історик.
Водночас, на думку Безсмертного, частина вимог, які Росія може включити до меморандуму, буде завуальована складною термінологією. Ці формулювання, як він вважає, можуть бути незрозумілими для президента США Дональда Трампа та його оточення.
Серед таких понять - "першопричини", "неділимість глобальної безпеки", "неможливість вирішення питань безпеки одними країнами в шкоду іншим", а також "законні територіальні інтереси Російської Федерації".
Експерт зазначає, що до моменту, поки подібні формулювання не почнуть вживати сам Трамп або інші американські політики, ці тези будуть виступати своєрідним лакмусовим папірцем.
"Поки ми не почуємо з вуст Дональда Трампа, чи навіть Марка Рубіо, оці три поняття, це означає, що Україна і Європа, українці і європейці в особі Трампа, Рубіо, Віткоффа і всіх іншими мають справу з дипломатичними космонавтами, які просто не орієнтуються в тому, про що з ними говорить Москва", - пояснив він.
"Меморандум про мир"
Нагадаємо, що під час переговорів у Стамбулі сторони України та Росії домовилися представити бачення перемир'я в письмовому вигляді.
А вже в понеділок, 19 травня, після розмови з американським лідером Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру".
Ба більше, після цього Путін заявив, що Російська Федерація готова працювати з Україною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору.
Детально про те, як пройшла розмова Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що вчора радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також назвав умови, які Росія може вписати в "меморандум" про перемир'я.
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