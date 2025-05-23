Росія передасть Україні документ з "умовами" для миру: Лавров відповів, коли
Росія готує для України проєкт документа, де будуть вказані її вимоги для миру. Його планується передати після завершення обміну полоненими "1000 на 1000".
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
За його словами, Росія активно працює над другою частиною домовленостей з Україною. Йдеться про підготовку проєкту документа з викладенням умов досягнення "стійкої, довгострокової, всеосяжної домовленості про врегулювання".
"Як тільки завершиться обмін військовополоненими, до цього часу ми будемо готові передати українській стороні проєкт такого документа, який російська сторона зараз завершує", - додав чиновник країни-агресора.
Він також уточнив, що Росія завершує підготовку списку для обміну військовополоненими з Україною.
Лавров додав, що Москва нібито прихильна до тих домовленостей, яких було досягнуто нещодавно в Стамбулі під час переговорів української та російської делегацій.
Російський міністр додав, що РФ "залишиться відданою мирному врегулюванню" і "завжди відкрита для переговорів".
Меморандум Путіна
Нагадаємо, кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія начебто хоче працювати над меморандумом з Україною, де буде викладено "принципи врегулювання, строки можливого укладення мирної угоди, включно з можливим припиненням вогню на певний час".
Сьогодні, 23 травня, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія не може підготувати свій "меморандум" про перемир'я вже тиждень. У цей час щодня гинуть люди.
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