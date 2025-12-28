РФ завдала удару по Херсонській ТЕЦ: є значні руйнування

Попередні обстріли Херсонської ТЕЦ

Нагадаємо, 17 грудня росіяни обстріляли Херсонську ТЕЦ. Через це затримувався початок ліквідації наслідків минулих російських терактів.

Зазначимо, що 6 грудня російські окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ приблизно 100 снарядів. Начальник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков зазначив, що відновити її буде вкрай складно і тисячі людей залишилися без тепла.

Раніше, 3 грудня, "Нафтогаз" повідомляв, що російські терористи здійснили черговий цілеспрямований обстріл АТ "Херсонська ТЕЦ". Внаслідок теракту окупантів станція була фактично знищена, її робота припинена.

За даними ОВА, внаслідок припинення роботи ТЕЦ залишилися без опалення та світла 470 будинків та загалом 40,5 тисячі абонентів.