РФ завдала удару по Херсонській ТЕЦ: є значні руйнування

Фото: російські окупанти майже кожного дня атакують Херсонську ТЕЦ (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Ульяненко

У неділю, 28 грудня, російські окупанти завдали чергового удару по Херсонській теплоелектроцентралі. Внаслідок обстрілу є постраждала, зафіксовані значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Нафтогазу".

Зазначається, що станція зазнала значних руйнувань - наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.

Крім того, постраждала одна з працівниць підприємства. Жінку госпіталізували, їй надається вся необхідна медична допомога.

"Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті. Ворог атакує станцію ледь не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста", - повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Попередні обстріли Херсонської ТЕЦ

Нагадаємо, 17 грудня росіяни обстріляли Херсонську ТЕЦ. Через це затримувався початок ліквідації наслідків минулих російських терактів.

Зазначимо, що 6 грудня російські окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ приблизно 100 снарядів. Начальник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков зазначив, що відновити її буде вкрай складно і тисячі людей залишилися без тепла.

Раніше, 3 грудня, "Нафтогаз" повідомляв, що російські терористи здійснили черговий цілеспрямований обстріл АТ "Херсонська ТЕЦ". Внаслідок теракту окупантів станція була фактично знищена, її робота припинена.

За даними ОВА, внаслідок припинення роботи ТЕЦ залишилися без опалення та світла 470 будинків та загалом 40,5 тисячі абонентів.

ХерсонВійна в Україні