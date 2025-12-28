РФ нанесла удар по Херсонской ТЭЦ: есть значительные разрушения

Предыдущие обстрелы Херсонской ТЭЦ

Напомним, 17 декабря россияне обстреляли Херсонскую ТЭЦ. Из-за этого задерживалось начало ликвидации последствий прошлых российских терактов.

Отметим, что 6 декабря российские оккупанты выпустили по Херсонской ТЭЦ примерно 100 снарядов. Начальник Херсонской ОГА Александр Толоконников отметил, что восстановить ее будет крайне сложно и тысячи людей остались без тепла.

Ранее, 3 декабря, "Нафтогаз" сообщал, что российские террористы совершили очередной целенаправленный обстрел АО "Херсонская ТЭЦ". В результате теракта оккупантов станция была фактически уничтожена, ее работа прекращена.

По данным ОВА, в результате прекращения работы ТЭЦ остались без отопления и света 470 домов и всего 40,5 тысячи абонентов.