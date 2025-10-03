РФ завдала сотні масованих ударів по Запоріжжю: пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури

Протягом минулої доби російські окупанти здійснювали масовані атаки по 17 населених пунктах Запорізької області, завдавши понад 600 ударів різними видами озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Як зазначається в ранковому зведенні ОВА, росіяни протягом минулої доби скерували по регіону 390 БпЛА різної модифікації, завдали 6 обстрілів з РСЗВ та 202 артилерійських ударів.
Ворог атакував населені пункти Григорівка, Малокатеринівка, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка та Полтавка.
За даними ЗСУ, ворог застосував різні види озброєння:
17 авіаційних ударів було здійснено по Григорівці, Малокатеринівці, Комишувасі, Степногірську, Лук’янівському, Новоданилівці, Новоандріївці та Полтавці.
390 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Таврійське, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Рівнопілля та Полтавку.
6 обстрілів з РСЗВ зафіксовано по території Новоданилівки та Малої Токмачки.
202 артилерійські удари завдано по Плавням, Степовому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному, Білогір’ю та Полтавці.
Що ж до руйнувань, то надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури, проте жертв серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи.
Крім того, неодноразово втбухи пролунали у Полтаві. Раніше моніторінгові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.
До слова, у прифронтових регіонах України планують посилити протиповітряну оборону. Про це 2 жовтня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.