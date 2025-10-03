РФ завдала сотні масованих ударів по Запоріжжю: пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи.

Крім того, неодноразово втбухи пролунали у Полтаві. Раніше моніторінгові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

До слова, у прифронтових регіонах України планують посилити протиповітряну оборону. Про це 2 жовтня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.