РФ завдала сотні масованих ударів по Запоріжжю: пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури

Ілюстративне фото: ліквідація наслідків обстрілу (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Протягом минулої доби російські окупанти здійснювали масовані атаки по 17 населених пунктах Запорізької області, завдавши понад 600 ударів різними видами озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як зазначається в ранковому зведенні ОВА, росіяни протягом минулої доби скерували по регіону 390 БпЛА різної модифікації, завдали 6 обстрілів з РСЗВ та 202 артилерійських ударів.

Ворог атакував населені пункти Григорівка, Малокатеринівка, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка та Полтавка.

За даними ЗСУ, ворог застосував різні види озброєння:

  • 17 авіаційних ударів було здійснено по Григорівці, Малокатеринівці, Комишувасі, Степногірську, Лук’янівському, Новоданилівці, Новоандріївці та Полтавці.

  • 390 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Таврійське, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Рівнопілля та Полтавку.

  • 6 обстрілів з РСЗВ зафіксовано по території Новоданилівки та Малої Токмачки.

  • 202 артилерійські удари завдано по Плавням, Степовому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоандріївці, Чарівному, Білогір’ю та Полтавці.

Що ж до руйнувань, то надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури, проте жертв серед цивільного населення немає. 

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи.

Крім того, неодноразово втбухи пролунали у Полтаві. Раніше моніторінгові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

До слова, у прифронтових регіонах України планують посилити протиповітряну оборону. Про це 2 жовтня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

