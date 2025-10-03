РФ нанесла сотни массированных ударов по Запорожью: повреждены дома и объекты инфраструктуры

За прошедшие сутки российские оккупанты осуществляли массированные атаки по 17 населенным пунктам Запорожской области, нанеся более 600 ударов различными видами вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный телеграм-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Как отмечается в утренней сводке ОВА, россияне за прошедшие сутки направили по региону 390 БпЛА различной модификации, нанесли 6 обстрелов из РСЗО и 202 артиллерийских ударов.
Враг атаковал населенные пункты Григорьевка, Малокатериновка, Плавни, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новоандреевка и Полтавка.
По данным ВСУ, враг применил различные виды вооружения:
17 авиационных ударов было осуществлено по Григорьевке, Малокатериновке, Камышевахе, Степногорску, Лукьяновскому, Новоданиловке, Новоандреевке и Полтавке.
390 беспилотников различной модификации, преимущественно FPV, атаковали Таврическое, Плавни, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривне, Белогорье, Ровнополье и Полтавку.
6 обстрелов из РСЗО зафиксировано по территории Новоданиловки и Малой Токмачки.
202 артиллерийских удара нанесены по Плавням, Степному, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке, Волшебному, Белогорью и Полтавке.
Что касается разрушений, то поступило 15 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры, однако жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, в ночь на 3 октября во время воздушной тревоги в Одессе и Днепре были слышны взрывы.
Кроме того, неоднократно взрывы прозвучали в Полтаве. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.
К слову, в прифронтовых регионах Украины планируют усилить противовоздушную оборону. Об этом 2 октября заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.