РФ нанесла сотни массированных ударов по Запорожью: повреждены дома и объекты инфраструктуры

Напомним, в ночь на 3 октября во время воздушной тревоги в Одессе и Днепре были слышны взрывы.

Кроме того, неоднократно взрывы прозвучали в Полтаве. Ранее мониторинговые каналы сообщали о движении крылатых ракет в направлении города.

К слову, в прифронтовых регионах Украины планируют усилить противовоздушную оборону. Об этом 2 октября заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.