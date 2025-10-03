ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Полтава під ракетною атакою, в місті чутно вибухи

Полтава , П'ятниця 03 жовтня 2025 01:47
UA EN RU
Полтава під ракетною атакою, в місті чутно вибухи Ілюстративне фото: люди в укритті під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Полтаву атакують ракети, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та телеканал "Суспільне".

Перша інформація про пуски крилатих ракет на Полтаву з'явилась близько 01:00 у Telegram повітряних сил ЗСУ.

Вона оновлювалась кілька разів.

Так виглядала карта повітряних тривог:

Полтава під ракетною атакою, в місті чутно вибухи

Як пишуть моніторингові Telegram-канали, було застосовано крилаті ракети наземного базування, ймовірно 9м727-729 "Іскандер-К".

У той же час телеканал "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів повідомив про вибухи в Полтаві.

Офіційної інформації станом на 01:40 щодо вибухів не надходило.

Оновлено о 02:08

ЗМІ та моніторингові канали знову повідомляють про вибухи у Полтаві.

Де оголошено повітряну тривогу

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч проти 3 жовтня частину України охопила повітряна тривога. Громадян закликають перебувати в укриттях.

Повідомлення свідчать про посилення активності повітряних загроз у центральних і північно-східних областях країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Ракетна атака
Новини
Путін зробив вкид про Куп'янськ, Покровськ і Костянтинівку: що вигадав цього разу
Путін зробив вкид про Куп'янськ, Покровськ і Костянтинівку: що вигадав цього разу
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим