Полтава під ракетною атакою, в місті чутно вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та телеканал "Суспільне" .

Перша інформація про пуски крилатих ракет на Полтаву з'явилась близько 01:00 у Telegram повітряних сил ЗСУ.

Вона оновлювалась кілька разів.

Так виглядала карта повітряних тривог:

Як пишуть моніторингові Telegram-канали, було застосовано крилаті ракети наземного базування, ймовірно 9м727-729 "Іскандер-К".

У той же час телеканал "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів повідомив про вибухи в Полтаві.

Офіційної інформації станом на 01:40 щодо вибухів не надходило.

Оновлено о 02:08

ЗМІ та моніторингові канали знову повідомляють про вибухи у Полтаві.