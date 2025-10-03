Полтава під ракетною атакою, в місті чутно вибухи
Полтаву атакують ракети, у місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та телеканал "Суспільне".
Перша інформація про пуски крилатих ракет на Полтаву з'явилась близько 01:00 у Telegram повітряних сил ЗСУ.
Вона оновлювалась кілька разів.
Так виглядала карта повітряних тривог:
Як пишуть моніторингові Telegram-канали, було застосовано крилаті ракети наземного базування, ймовірно 9м727-729 "Іскандер-К".
У той же час телеканал "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів повідомив про вибухи в Полтаві.
Офіційної інформації станом на 01:40 щодо вибухів не надходило.
Оновлено о 02:08
ЗМІ та моніторингові канали знову повідомляють про вибухи у Полтаві.
Де оголошено повітряну тривогу
Як повідомляло РБК-Україна, в ніч проти 3 жовтня частину України охопила повітряна тривога. Громадян закликають перебувати в укриттях.
Повідомлення свідчать про посилення активності повітряних загроз у центральних і північно-східних областях країни.