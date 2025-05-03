РФ завдала авіаудар по Сумській області: пошкоджено школу, будинки і об'єкти інфраструктури

Росія вночі завдала авіаудару по Сумській області. Пошкоджено навчальний заклад та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, які ліквідовують наслідки удару.

За попередніми даними місцевої влади, жертв та поранених немає.

У ніч на 3 травня російська армія завдала авіаційного удару по території Шосткинської громади Сумської області.

Атака на Україну

В ніч на 3 травня російські загарбники вчергове атакували Україну дронами. Зранку у Києві лунали вибухи через роботу ППО.

Також під ударом ворога був Харків. Станом на ранок відомо, що у Харкові через ворожу атаку постраждали 50 осіб.

Водночас, сили ППО повідомили, що цієї ночі окупанти випустили 183 дронів з чотирьох напрямків у Росії - Брянськ, Курськ, Орел та Міллерово. Противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області та Криму.

Крім того, російські дрони вдарили по Миколаєву. За словами голови Миколаївської ОВА, була атакована промислова інфраструктура.

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