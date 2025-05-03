"Шахеди" атакували Миколаїв: під ударом була промисловість
Російські окупанти атакували дронами Миколаїв в ніч на 3 травня. Під ударом ворога була промислова інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
За його словами, у Миколаївській області цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів типу Shahed 131/136.
Близько 03:55 ворог атакував ударними дронами місто Миколаїв.
"Під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає", - повідомив Кім.
Також минулої доби росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду та Очаків. Крім того, ворог атакував ударним дроном, тип якого встановлюється, Первомайську селищну громаду. Постраждалих немає.
Атака дронів на Україну
В ніч на 3 травня російські загарбники вчергове атакували Україну дронами. Зранку у Києві лунали вибухи через роботу ППО.
Також під ударом ворога був Харків. Через масовану атаку у місті виникли пожежі. "Прильоти" зафіксовані у чотирьох районах - Слобідському, Салтівському, Київському та Основ'яновському.
Станом на ранок відомо, що у Харкові через ворожу атаку постраждали 47 осіб.
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