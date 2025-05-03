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"Шахеди" атакували Миколаїв: під ударом була промисловість

Миколаїв, Субота 03 травня 2025 08:45
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"Шахеди" атакували Миколаїв: під ударом була промисловість Ілюстративне фото: російські дрони атакували Миколаїв (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували дронами Миколаїв в ніч на 3 травня. Під ударом ворога була промислова інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

За його словами, у Миколаївській області цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів типу Shahed 131/136.

Близько 03:55 ворог атакував ударними дронами місто Миколаїв.

"Під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає", - повідомив Кім.

Також минулої доби росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду та Очаків. Крім того, ворог атакував ударним дроном, тип якого встановлюється, Первомайську селищну громаду. Постраждалих немає.

Атака дронів на Україну

В ніч на 3 травня російські загарбники вчергове атакували Україну дронами. Зранку у Києві лунали вибухи через роботу ППО.

Також під ударом ворога був Харків. Через масовану атаку у місті виникли пожежі. "Прильоти" зафіксовані у чотирьох районах - Слобідському, Салтівському, Київському та Основ'яновському.

Станом на ранок відомо, що у Харкові через ворожу атаку постраждали 47 осіб.

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Миколаїв Війна в Україні Атака дронів
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