РФ нанесла авиаудар по Сумской области: повреждены школа, дома и объекты инфраструктуры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.

По предварительным данным местных властей, жертв и раненых нет.

В ночь на 3 мая российская армия нанесла авиационный удар по территории Шосткинской общины Сумской области.

Атака на Украину

В ночь на 3 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами. Утром в Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Также под ударом врага был Харьков. По состоянию на утро известно, что в Харькове из-за вражеской атаки пострадали 50 человек.

В то же время, силы ПВО сообщили, что этой ночью оккупанты выпустили 183 дронов с четырех направлений в России - Брянск, Курск, Орел и Миллерово. Противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и Крыма.

Кроме того, российские дроны ударили по Николаеву. По словам главы Николаевской ОГА, была атакована промышленная инфраструктура.

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