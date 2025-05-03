РФ вдарила по Україні балістикою та випустила понад 180 дронів: які наслідки

Російські окупанти в ніч на 3 травня випустили по Україні понад 180 дронів. Також ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Ще 73 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Сили ППО знищили 77 дронів. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Цієї ночі окупанти випустили 183 дронів з чотирьох напрямків у Росії - Брянськ, Курськ, Орел та Міллерово. Противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області та Криму.

Наслідки атаки РФ

Ввечері 2 травня російська армія масовано атакувала дронами Харків. Під ударом були чотири райони, було зафіксовано 10 пожеж у місті. Горіли приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, виробничі об’єкти, транспортні засоби та інфраструктура.

Станом на ранок відомо про 47 постраждалих у Харкові, серед них одна дитина.

Також російські дрони вдарили по Миколаєву. За словами голови Миколаївської ОВА, була атакована промислова інфраструктура.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.