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Майже півсотні постраждалих, пожежі та пошкодження: що відомо про атаку РФ на Харків

Субота 03 травня 2025 01:49
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Майже півсотні постраждалих, пожежі та пошкодження: що відомо про атаку РФ на Харків Фото: рятувальники на місці події у Харкові (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 2 квітня, російські окупанти масовано атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу у місті багато пошкоджень, а кількість постраждалих майже досягла півсотні.

РБК-Україна зібрало головне, що відомо на зараз.

Головне

  • Коли почалася атака і скільки зафіксовано влучань.
  • Що відомо про наслідки атаки і в яких районах міста вони були.
  • Скільки постраждалих внаслідок обстрілу РФ.
  • Що сказав Зеленський.

Коли почалася атака і скільки було влучань

Повітряні сили ЗСУ ввечері о 21:27 попередили, що в напрямку міста летять ворожі БпЛА. Через декілька хвилин мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що місто знаходиться під атакою дронів і вже пролунав перший вибух. Крім того, на місто продовжували летіти "Шахеди".

Станом на 22:35 стало відомо, що було зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях.

Що відомо про наслідки атаки і в яких районах міста вони були

Під ударом опинилися 4 райони міста: Слобідський, Салтівський, Київський та Основ'яновський. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.

Детальна інформація щодо наслідків атаки в районах станом на 22:57:

  • Слобідський район. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі;
  • Київській район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлювалися;
  • Основ'янський район. Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки;
  • Салтівський район. Влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.

Скільки постраждалих внаслідок обстрілу РФ

Перша інформація про поранених стала відома о 22:35. Тоді мер Харкова Ігор Терехов написав, що постраждали 6 осіб. Згодом кількість почала зростати і за останніми даними досягла 47, про що розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Майже пʼятдесят людей дістали поранень внаслідок масованої атаки окупантів. Серед них - 11-річна дитина. У лікарнях міста наразі перебувають 8 постраждалих у стані середньої тяжкості", - написав глава ОВА о 00:38.

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уточнив фактично ті самі дані, які вище, і зазначив, що ніяких військових об'єктів не було. Він наголосив, що Україні потрібно посилення ППО, і що лише сила та санкції змусять Росію зупинитися.

"Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись", - написав президент.

Інформацію взято з офіційних Telegram-каналів: мера Харкова Ігоря Терехова, глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, президента України Володимира Зеленеського і ДСНС України.

Атака РФ на Харків

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня Харків теж опинився під масованою атакою дронів Росії. Тоді місто зазнало 16 ударів.

Внаслідок атаки прильоти було зафіксовано в Київському, Шевченківському, Немишлянському, Слобідському та Салтівському районах. Також ворог пошкодив 14 приватних і три багатоквартирні будинки, цивільне підприємство та медзаклади. У різних частинах міста було 10 пожеж.

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