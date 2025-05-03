Майже півсотні постраждалих, пожежі та пошкодження: що відомо про атаку РФ на Харків

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Коли почалася атака і скільки зафіксовано влучань.

Що відомо про наслідки атаки і в яких районах міста вони були.

Скільки постраждалих внаслідок обстрілу РФ.

Що сказав Зеленський.

Коли почалася атака і скільки було влучань

Повітряні сили ЗСУ ввечері о 21:27 попередили, що в напрямку міста летять ворожі БпЛА. Через декілька хвилин мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що місто знаходиться під атакою дронів і вже пролунав перший вибух. Крім того, на місто продовжували летіти "Шахеди".

Станом на 22:35 стало відомо, що було зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях.

Що відомо про наслідки атаки і в яких районах міста вони були

Під ударом опинилися 4 райони міста: Слобідський, Салтівський, Київський та Основ'яновський. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.

Детальна інформація щодо наслідків атаки в районах станом на 22:57:

Слобідський район . Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі;

. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі; Київській район . Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлювалися;

. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлювалися; Основ'янський район . Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки;

. Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки; Салтівський район. Влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.

Скільки постраждалих внаслідок обстрілу РФ

Перша інформація про поранених стала відома о 22:35. Тоді мер Харкова Ігор Терехов написав, що постраждали 6 осіб. Згодом кількість почала зростати і за останніми даними досягла 47, про що розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Майже пʼятдесят людей дістали поранень внаслідок масованої атаки окупантів. Серед них - 11-річна дитина. У лікарнях міста наразі перебувають 8 постраждалих у стані середньої тяжкості", - написав глава ОВА о 00:38.

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уточнив фактично ті самі дані, які вище, і зазначив, що ніяких військових об'єктів не було. Він наголосив, що Україні потрібно посилення ППО, і що лише сила та санкції змусять Росію зупинитися.

"Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись", - написав президент.

Інформацію взято з офіційних Telegram-каналів: мера Харкова Ігоря Терехова, глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, президента України Володимира Зеленеського і ДСНС України.