РФ застосувала "Калібри" з касетними снарядами під час удару по Україні, - Зеленський

"У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі", - розповів він.

За словаи президента, ці касетні частини значно ускладнюють рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, "і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики".

Наразі, за даними Зеленського, у всіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили, максимально працюють енергетики та всі служби, щоб повернути нормальність життю, щоб допомогти людям, розгорнуто "Пункти Незламності".

Україна потребує систем ППО

Кожна така атака, за словами президента, доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання.

"Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО - це те, що найбільше потрібно", - констатував Зеленський.