РФ применила "Калибры" с кассетными снарядами во время удара по Украине, - Зеленский

"В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре", - рассказал он.

По словам президента, эти кассетные части значительно осложняют спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, "и это очень подлая эскалация российской террористической тактики".

Сейчас, по данным Зеленского, во всех областях, где это нужно, привлечены необходимые силы, максимально работают энергетики и все службы, чтобы вернуть нормальность жизни, чтобы помочь людям, развернуты "Пункты Несокрушимости".

Украина нуждается в системах ПВО

Каждая такая атака, по словам президента, доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизни, а не на базах хранения.

"Это особенно важно в зимний период, когда должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше силы для защиты, и своевременные поставки сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО - это то, что больше всего нужно", - констатировал Зеленский.