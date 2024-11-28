РФ применила "Калибры" с кассетными снарядами во время удара по Украине, - Зеленский

Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами во время массированного удара по Украине 28 ноября. Они значительно усложняют работу по ликвидации последствий.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре", - рассказал он.
По словам президента, эти кассетные части значительно осложняют спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, "и это очень подлая эскалация российской террористической тактики".
Сейчас, по данным Зеленского, во всех областях, где это нужно, привлечены необходимые силы, максимально работают энергетики и все службы, чтобы вернуть нормальность жизни, чтобы помочь людям, развернуты "Пункты Несокрушимости".
Каждая такая атака, по словам президента, доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизни, а не на базах хранения.
"Это особенно важно в зимний период, когда должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше силы для защиты, и своевременные поставки сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО - это то, что больше всего нужно", - констатировал Зеленский.
Российские войска в одиннадцатый раз атаковала энергетику Украины с начала года. Только за ноябрь это уже вторая атака на энергообъекты.
В общей сложности, начиная с вечера, 27 ноября, оккупанты запустили по Украине 188 дронов и ракет. ПВО удалось сбить больше половины вражеских целей.
При это без попаданий по объектам энергетики не обошлось. Во Львовской области без света остались полмиллиона абонентов. Из-за атаки пришлось вводить аварийные отключения света в большинстве областей.
Детальнее о последствиях массированной атаки по Украине 28 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
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