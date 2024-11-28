Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО

Російські війська запустили по Україні майже 200 дронів і ракет під час масованого удару. ППО збила більше половини цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, 62 ворожих безпілотники були локаційно втрачені.

"У ніч на 28 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками", - йдеться у повідомленні.

Масований удар по Україні

Російські війська продовжують тактику масованих ударів по Україні, метою яких є атаки на енергетику. Лише за листопад 2024 окупанти масовано атакували дронами та ракетами Україну вже двічі - 17 та 28 листопада.

Сьогодні, 28 листопад, удари знову припали на об'єкти енергетики. Наприклад, у Львівській області без світла 28 листопада залишилися понад 500 тисяч абонентів, а на Волині - понад 200 тисяч.

У більшості областей введено екстрені відключення світла. Зазначимо, що через атаку РФ в Одеській області постраждали троє людей, у Київській - двоє.

Нагадаємо, що ще у вересні глава МЗС України Андрій Сибіга попереджав, що Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою.

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