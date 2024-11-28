Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
Російські війська запустили по Україні майже 200 дронів і ракет під час масованого удару. ППО збила більше половини цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 28 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками", - йдеться у повідомленні.
Скільки дронів та ракет запустили окупанти
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:
- три зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області по Харківській області;
- 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків - Волгоградська область;
- 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;
- 97 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.
Скільки цілей збила ППО
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Станом на 10:30 підтверджено збиття:
- 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 35 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.
Крім того, 62 ворожих безпілотники були локаційно втрачені.
Масований удар по Україні
Російські війська продовжують тактику масованих ударів по Україні, метою яких є атаки на енергетику. Лише за листопад 2024 окупанти масовано атакували дронами та ракетами Україну вже двічі - 17 та 28 листопада.
Сьогодні, 28 листопад, удари знову припали на об'єкти енергетики. Наприклад, у Львівській області без світла 28 листопада залишилися понад 500 тисяч абонентів, а на Волині - понад 200 тисяч.
У більшості областей введено екстрені відключення світла. Зазначимо, що через атаку РФ в Одеській області постраждали троє людей, у Київській - двоє.
Нагадаємо, що ще у вересні глава МЗС України Андрій Сибіга попереджав, що Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою.
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