Понад 30 ударів дронами: як РФ атакувала Україну цієї ночі

Обстріл України в ніч на 2 жовтня

Російські війська завдали удару по значній частині енергетики України ввечері 1 жовтня. В результаті без електропостачання лишилась низка населених пунктів та міст.

Також через російські удари по енергетиці Чорнобильська АЕС опинилася в стані блекауту, втім наразі електропостачання відновили.

Ще цієї ночі ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Одеси, Київщини та півночі України. Постраждав машиніст, а потяги прямували із затримками.

РБК-Україна повідомляло також, як в ніч на 2 жовтня росіяни атакували Київську область дронами. Внаслідок ударів в одному з районів постраждала людина, було зафіксовано пожежу в непрацюючому санаторії.

Російські загарбники продовжують завдавати повітряних ударів дронами-камікадзе по населених пунктах України.