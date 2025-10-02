Более 30 ударов дронами: как РФ атаковала Украину этой ночью

Обстрел Украины в ночь на 2 октября

Российские войска нанесли удар по значительной части энергетики Украины вечером 1 октября. В результате без электроснабжения остался ряд населенных пунктов и городов.

Также из-за российских ударов по энергетике Чернобыльская АЭС оказалась в состоянии блэкаута, впрочем, сейчас электроснабжение восстановили.

Еще этой ночью враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севера Украины. Пострадал машинист, а поезда следовали с задержками.

РБК-Украина сообщало также, как в ночь на 2 октября россияне атаковали Киевскую область дронами. Вследствие ударов в одном из районов пострадал человек, был зафиксирован пожар в неработающем санатории.

Российские захватчики продолжают наносить воздушные удары дронами-камикадзе по населенным пунктам Украины.