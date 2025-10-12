РФ запустила понад сотню дроні та ракету: що зибла ППО цієї ночі

У ніч на неділю, 12 жовтня, російська армія запустила по території України 118 ударних дронів та одну ракету Х-31.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
З 20:00 11 жовтня противник атакував 118-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони летіли з чотирьох напрямків. А ось керовану авіаційну ракету було запущено з окупованої частини Запорізької області.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 103 ворожих дрони типу "Шахед" і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни.
Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів Донеччина повністю залишилася без електроенергії - ворог завдав прицільних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури області.
Тим часом у Білгороді-Дністровському тривають відновлювальні роботи після нічної атаки дронів РФ, під час якої було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.
Також варто зауважити, що зранку сьогодні росіяни запустили нові групи безпілотників. Сигнал тривоги оголошено у низці північних областей, а також у Києві.