РФ запустила более сотни дронов и ракету: что сбила ПВО этой ночью

В ночь на воскресенье, 12 октября, российская армия запустила по территории Украины 118 ударных дронов и одну ракету Х-31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
С 20:00 11 октября противник атаковал 118-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Дроны летели с четырех направлений. А вот управляемая авиационная ракета была запущена из оккупированной части Запорожской области.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских дрона типа "Шахед" и дроны-имитаторы различных типов на севере, востоке и юге страны.
Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях.
Напомним, в результате российских обстрелов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии - враг нанес прицельные удары по объектам энергетической инфраструктуры области.
Между тем в Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки дронов РФ, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.
Также стоит заметить, что утром сегодня россияне запустили новые группы беспилотников. Сигнал тревоги объявлен в ряде северных областей, а также в Киеве.