РФ запустила более сотни дронов и ракету: что сбила ПВО этой ночью

С 20:00 11 октября противник атаковал 118-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Дроны летели с четырех направлений. А вот управляемая авиационная ракета была запущена из оккупированной части Запорожской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских дрона типа "Шахед" и дроны-имитаторы различных типов на севере, востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях.