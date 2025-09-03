РФ запустила понад 500 дронів та ракет по Україні: як відпрацювала ППО

В ніч на 3 вересня окупанти випустили по Україні 502 дрони та 24 ракети. Повітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
За даними військових, під час атаки радіотехнічні війська виявили та супроводили 526 повітряних цілей, серед яких:
До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотників Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 451 повітряну ціль, серед них:
"Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах наголосили, що атака досі триває - у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА. Сили оборони закликають громадян перебувати в укриттях і суворо дотримуватися правил безпеки.
Усю ніч проти 3 вересня російські окупанти атакували регіони України дронами і ракетами. Через пошкодження залізничної інфраструктури затримуються понад 30 потягів.
Повітряна тривога пролунала в багатьох регіонах ще до опівночі: спочатку зафіксували масовий наліт безпілотників, а під ранок Росія запустила й крилаті ракети.
Вибухи лунали в Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
У Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.
У Калуші Івано-Франківської області після нічного обстрілу погіршився стан повітря, тому батьків закликали не вести дітей до шкіл та садочків.
Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.