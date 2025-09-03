РФ запустила понад 500 дронів та ракет по Україні: як відпрацювала ППО

Атака на Україну 3 вересня

Усю ніч проти 3 вересня російські окупанти атакували регіони України дронами і ракетами. Через пошкодження залізничної інфраструктури затримуються понад 30 потягів.

Повітряна тривога пролунала в багатьох регіонах ще до опівночі: спочатку зафіксували масовий наліт безпілотників, а під ранок Росія запустила й крилаті ракети.

Вибухи лунали в Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

У Хмельницькому через атаку пошкоджені будинки, навчальний заклад, комунальна інфраструктура та інше. Також є проблеми з електропостачанням та громадським транспортом.

У Калуші Івано-Франківської області після нічного обстрілу погіршився стан повітря, тому батьків закликали не вести дітей до шкіл та садочків.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.