РФ запустила более 500 дронов и ракет по Украине: как отработала ПВО

Атака на Украину 3 сентября

Всю ночь на 3 сентября российские оккупанты атаковали регионы Украины дронами и ракетами. Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задерживаются более 30 поездов.

Воздушная тревога прозвучала во многих регионах еще до полуночи: сначала зафиксировали массовый налет беспилотников, а под утро Россия запустила и крылатые ракеты.

Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

В Калуше Ивано-Франковской области после ночного обстрела ухудшилось состояние воздуха, поэтому родителей призвали не вести детей в школы и садики.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.