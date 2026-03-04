ua en ru
РФ запустила почти 150 дронов с разных направлений: детали ночной атаки по Украине

Среда 04 марта 2026 08:55
РФ запустила почти 150 дронов с разных направлений: детали ночной атаки по Украине Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 129 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 1 марта Россия атаковала Украину 149 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: РФ изменила тактику запусков "Шахедов": как Украина адаптируется к новым угрозам

По данным военных, с 18:00 3 марта до утра 4 марта россияне атаковали 149 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 100 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 3 марта российские оккупанты снова терроризировали Украину ударными дронами. Силам ПВО удалось уничтожить 127 из 136 запущенных беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание пяти ударных дронов в трех локациях. Кроме того, падение обломков сбитых беспилотников зафиксировали еще в трех местах.

В частности, под ударом оказался Харьков. В Шевченковском районе города обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей.

В Одесской области в результате атаки повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры. Пострадали склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбиты окна в административных зданиях.

