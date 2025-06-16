РФ запустила фейк про підготовку Україною та Британією диверсій в Балтійському морі

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Україна та Британія нібито готують диверсії у Балтійському морі. Це черговий фейк РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

"Україна спільно з британцями готує провокації в Балтійському морі, один зі сценаріїв передбачає інсценування російської торпедної атаки на корабель ВМС США", - заявив Наришкін.

Водночас Коваленко спростував цю інформацію.

"Наришкін з СЗР РФ від старості продовжує генерувати єдину дурню, яку вміє - придумав фейк про підготовку Україною та Британією диверсій в Балтійському морі. І це той Наришкін, який і організовував кабельні диверсії проти НАТО з використанням кораблів танкерного флоту", - зазначив він.

Керівник ЦПД додав, що після того, як Швеція і Фінляндія стали членами НАТО, багаторічна російська стратегія в Балтійському морі повністю провалена.

"Ось Наришкін і придумує різні дурниці та провокації, аби хоч якось вислужитися перед Путіним. Виключно Росія може придумати якусь диверсію в Балтійському морі, як вже робила раніше", - наголосив Коваленко.