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Фінляндія запобігла серйозним диверсіям завдяки зупинці "тіньового танкера" РФ, - Yle

Фінляндія, П'ятниця 27 грудня 2024 21:30
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Фінляндія запобігла серйозним диверсіям завдяки зупинці "тіньового танкера" РФ, - Yle Фото: Фінляндія запобігла кільком серйозним диверсіям (marinetraffic.com)
Автор: Каріна Левицька

Зупинивши "тіньовий танкер" РФ Фінляндія запобігла кільком більш серйозним диверсіям. Судно могло продовжувати пошкоджувати підводні комунікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Yle.

Эксперт з Центру досліджень морського права в Норвегії Александр Лотт вважає, що танкер міг продовжувати пошкоджувати підводні комунікації, якби Фінляндія не зупинила його.

"Якби судну дозволили пройти далі, під загрозою опинився б також кабель Estlink 1, що з'єднує Фінляндію та Естонію і розташований поруч із пошкодженим C-Lion 1. А потім на шляху були б газопровід Balticconnector і багато інших підводних кабелів", - пояснив Лотт.

Пошкодження кабелів у Фінській затоці

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін навіть зауважив, що у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку перебували два судна. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб закликав світ протидіяти ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту.

Генсек НАТО Марк Рютте сьогодні наголосив, що НАТО посилить свою військову присутність у Балтійському морі після диверсії на підводному кабелі електропередач.

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