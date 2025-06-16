РФ запустила фейк о подготовке Украиной и Британией диверсий в Балтийском море
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина и Великобритания якобы готовят диверсии в Балтийском море. Это очередной фейк РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.
"Украина совместно с британцами готовит провокации в Балтийском море, один из сценариев предусматривает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США", - заявил Нарышкин.
В то же время Коваленко опроверг эту информацию.
"Нарышкин из СВР РФ от старости продолжает генерировать единственную глупость, которую умеет - придумал фейк о подготовке Украиной и Британией диверсий в Балтийском море. И это тот Нарышкин, который и организовывал кабельные диверсии против НАТО с использованием кораблей танкерного флота", - отметил он.
Руководитель ЦПД добавил, что после того, как Швеция и Финляндия стали членами НАТО, многолетняя российская стратегия в Балтийском море полностью провалена.
"Вот Нарышкин и придумывает разные глупости и провокации, чтобы хоть как-то выслужиться перед Путиным. Исключительно Россия может придумать какую-то диверсию в Балтийском море, как уже делала раньше", - подчеркнул Коваленко.
Повреждение кабелей в Балтийском море
Напомним, 25 декабря прошлого года стало известно, что между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабели связи.
Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин даже заметил, что в районе, где пролегают кабели, в момент разрыва связи находились два судна.
Позже стало известно, что власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, который, вероятно, является частью теневого флота России.
Как сообщали СМИ, остановив "теневой танкер" РФ Финляндия предотвратила несколько более серьезных диверсий. Судно могло продолжать повреждать подводные коммуникации.
В то же время президент Финляндии Александр Стубб призвал мир противодействовать рискам, которые представляют суда российского теневого флота.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море после диверсии на подводном кабеле электропередач.
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