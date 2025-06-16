РФ запустила фейк о подготовке Украиной и Британией диверсий в Балтийском море

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина и Великобритания якобы готовят диверсии в Балтийском море. Это очередной фейк РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Украина совместно с британцами готовит провокации в Балтийском море, один из сценариев предусматривает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США", - заявил Нарышкин.

В то же время Коваленко опроверг эту информацию.

"Нарышкин из СВР РФ от старости продолжает генерировать единственную глупость, которую умеет - придумал фейк о подготовке Украиной и Британией диверсий в Балтийском море. И это тот Нарышкин, который и организовывал кабельные диверсии против НАТО с использованием кораблей танкерного флота", - отметил он.

Руководитель ЦПД добавил, что после того, как Швеция и Финляндия стали членами НАТО, многолетняя российская стратегия в Балтийском море полностью провалена.

"Вот Нарышкин и придумывает разные глупости и провокации, чтобы хоть как-то выслужиться перед Путиным. Исключительно Россия может придумать какую-то диверсию в Балтийском море, как уже делала раньше", - подчеркнул Коваленко.