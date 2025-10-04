РФ запустила дрони в напрямку України: де загроза ударів

Вечірня атака 4 жовтня розпочалася близько 21:00. Перші дрони рухалися через Чернігівську, а також Харківську і Полтавську області.

О 23:01 військові повідомили про рух групи БпЛА у напрямку Полтави.

Також безпілотники рухалися у Херсонській області повз Верхній Рогачик курсом на Нікополь.

За даними моніторингових каналів, на даний момент у повітряному просторі України перебувають близько 60 ударних дронів.

О 23:23 ворожі цілі рухалися на Полтавщині курсом на Кременчук, Нові Санжари, Диканьку, Полтаву, а також на Чернігівщині на Чернігів, Ніжин і Семенівку.

Оновлено 00:00

Російські "Шахеди" рухаються на Дніпропетровщині курсом на Дніпро, Кривий Ріг і Кам'янське.

За даними моніторингових пабліків, у повітряному просторі України перебувають близько 90 російських ударних дронів.

БпЛА рухаються в напрямку Київської, Полтавської та Кіровоградської областей.

Станом на 23:59 карта повітряних тривог України виглядала так: