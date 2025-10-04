RU

РФ запустила дроны в направлении Украины: где риск ударов

Фото: Украину атакуют российские беспилотники "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные атакуют Украину беспилотниками "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Вечерняя атака 4 октября началась около 21:00. Первые дроны двигались через Черниговскую, а также Харьковскую и Полтавскую области.

В 23:01 военные сообщили о движении группы БпЛА в направлении Полтавы.

Также беспилотники двигались в Херсонской области мимо Верхнего Рогачика курсом на Никополь.

По данным мониторинговых каналов, на данный момент в воздушном пространстве Украины находятся около 60 ударных дронов.

В 23:23 вражеские цели двигались в Полтавской области курсом на Кременчуг, Новые Санжары, Диканьку, Полтаву, а также в Черниговской области на Чернигов, Нежин и Семеновку.

Обновлено 00:00

Российские "Шахеды" двигаются в Днепропетровской области курсом на Днепр, Кривой Рог и Каменское.

По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве Украины находятся около 90 российских ударных дронов.

БпЛА движутся в направлении Киевской, Полтавской и Кировоградской областей.

В 00:12 новые группы ударных БпЛА двигались через Херсонскую область, держат курс на Снигиревку (Николаевская область).

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 00:20 в воздушном пространстве Украины находились около 100 "Шахедов".

По состоянию на 00:36 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные удары россиян

Российские военные террористы продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Наибольшие удары в последние дни зафиксированы в Черниговской и Сумской областях.

Днем 4 октября агрессор умышленно атаковал дронами пассажирский поезд Шостка-Киев. Есть пострадавшие среди пассажиров, среди которых - дети, также погиб 71-летний мужчина.

После обстрела Шостка и Шосткинская община остались без электроэнергии, газа и воды. А "Укрзализныця" отменила рейсы ряда поездов.

Прошлой ночью агрессор четвертый день подряд атаковал объекты энергетики в Черниговской области. Около 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии.

